Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским облсоветом в 2012 году. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Наконец отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области. В частности, 24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решения облсовета от 16.08.2012 №2 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области», - написал он в Facebook.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.