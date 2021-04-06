Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе после завершения пандемии не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает Украинская правда.

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город. Я думаю, поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации, то для нас нет доверия к этой территории», - сказал он.

Резников уточнил, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика.

До начала пандемии Трехсторонняя контактная группа собиралась на переговоры в Минске, из-за коронавируса консультации проходят в режиме видео-конференций.