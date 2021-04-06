Железнодорожники и полиция обезоружили двух пассажиров-военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне поезда № 126 Константиновка-Киев. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Указанные лица имели разрешение на ношение оружия.

Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.

После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов.

«Укрзализныця благодарна поездной бригаде поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали», - говорится в сообщении.

Уже собрана информация о пересадках пассажиров указанного поезда.

Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге.

Ранее в пресс-службе указали, что речь идет о поезде Новоалексеевка-Киев.