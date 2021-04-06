Железнодорожники и полиция обезоружили двух пассажиров-военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне поезда № 126 Константиновка-Киев. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Указанные лица имели разрешение на ношение оружия.
Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.
Нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.
После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6 часов.
«Укрзализныця благодарна поездной бригаде поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации. До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали», - говорится в сообщении.
Уже собрана информация о пересадках пассажиров указанного поезда.
Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге.
Ранее в пресс-службе указали, что речь идет о поезде Новоалексеевка-Киев.
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