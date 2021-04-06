Детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка при попытке взять 100 тысяч долларов взятки. Об этом «Слидству.инфо» сообщил несколько независимых друг от друга источников в правоохранительных органах.

По информации источников, брат судьи Вовка пытался получить взятку в размере 100 тыс. долларов. В здании Окружного админсуда Киева журналисты заметили сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые проводили там следственные и процессуальные действия.

В 2019 году детективы Национального антикоррупционного бюро обнародовали записи разговоров из кабинета Павла Вовка. Их публикация спровоцировала скандал в обществе. «Пленки НАБУ» продемонстрировали, что этот суд влиял на работу других государственных органов и принимал политически мотивированные решения. «Слидство.Инфо» получило новые записи из кабинета председателя суда. Из этих разговоров журналисты узнали о связи Вовка с министром Арсеном Аваковым, заместителем генпрокурора Романом Говдом, а также о попытках избежать увольнения и намерения принять то или иное судебное решение на основе личных мотивов.