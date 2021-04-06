Украинская сторона инициирует экстренное внеочередное заседание ТКГ, сообщается на странице делегации в Facebook.

С момента прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли 3 военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

«Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ОРДЛО вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров. Исходя из этого, руководствуясь пунктом 4 Дополнения к Комплексу мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 по итогам консультаций ТКГ от 29 сентября 2015 глава Украинской делегации Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов немедленного принятия решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращения к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020», - говорится в сообщении.