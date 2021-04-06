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В приграничных районах отдельных областей южного региона Украины с целью формирования и подготовки подразделений территориальной обороны проводятся сборы, сообщила пресс-служба Сухопутных войск.  

«Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных им задач. Основными целями сборов являются - совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах: по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно доступных участков побережья; выполнение задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа; борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями», - говорится в сообщении.
ForUm

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