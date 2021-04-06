также в разделеОбщество
Львов отказывается от покупки белорусских автобусов, чтобы не финансировать «режим»
Мобильный COVID-госпиталь перенесли из Прикарпатья в Хмельницкую область 6
Депутаты от «ОПЗЖ» пришли к Окружному админсуду Киева поддержать протестующих против запрета Партии Шария 10
НАБУ подтвердило разоблачение на взятке брата главы ОАСК 11
Компания-участник «Большой стройки» уклонилась от уплаты 19 млн налогов 10
Открыто дело против 26 футболистов, выступавших за «ЛНР» и «ДНР» 10
СМИ сообщают о задержании на взятке брата главы ОАСК 16
Из Польши в Украину под видом гуманитарки везли одежду на 25 миллионов 9
Двое закарпатских лесников пойдут под суд за незаконную рубку на миллионы 8
Аваков дал почти полмиллиона помощи избранным руководителям Нацполиции 13
«Паломница-5»: мастер-класс любви 14
Суд отменил решение о признание русского языка региональным на Запорожье 14
США за 17 лет выделили Украине $68 млн на разминирование и уничтожение вооружений 15
Чиновник Минобороны «заработал» на покупке квартир более 31 млн 12
В южных приграничных районах объявили сборы теробороны 118
Оккупация Крыма: ГБР ищет госизмену в действиях руководства Украины 34
Закарпатье возобновляет пассажирские перевозки 13
В Латвии пророссийские силы начали кампанию по дискредитации украинского посла 33

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

«В медучреждениях пребывает более 47 тыс. больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом – до 67 тыс. Это предел - увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул», - приводит его слова Интерфакс-Украина.

При этом министр заявил, что количество заболевших и летальных случаев продолжает расти.

«Статистика достаточно грустная. В динамике если проанализировать количество смертельных случаев, то за минувшую неделю эта цифра составила 2,455 тыс. человек, что на 400 смертельных случаев больше, чем на предыдущей неделе. Также выросло общее количество заболевших за неделю и составило 103,497 тыс. сообщений», - сказал он.

По словам министра, в «красной» зоне карантинных ограничений находится 11 областей. Общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

58
Теги