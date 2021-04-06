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Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 ммлн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговорц с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это», - сказал Зеленский.

Непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время», - отметил руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
ForUm

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