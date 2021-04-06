Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины в Латвии Александра Мищенко, сообщается в Facebook Посольства.

«Осторожно, фейки! По информации посольства, в связи с принципиальной позицией посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля, «Объединения украинских обществ Латвии», пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства путем компиляции и фальсификации высказываний посла с открытых источников, интервью и т.д.», - заявили в ведомстве.

В частности, для фальсификаций используются видеоматериалы 40-минутного интервью посла Мищенко для «Radio Baltkom» от 30 апреля 2019 года.

«Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует о антиукраинской сущности так называемой украинской организации «Объединение украинских обществ Латвии», которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России», - отмечают в посольстве.

В марте Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов «Объединение украинских обществ Латвии» за участие в акциях сторонников «русского мира», распространение антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и тому подобное.

ВКУ заявил, что «на основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию».

Это включает, в частности, «пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях, участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией «русского мир» распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является «фашистской хунтой», убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко».

Посол Мищенко публично поддержал решение ВКУ, заявив, что организация «скрывала свою антиукраинскую идеологию под вышиванками, украинскими песнями, танцами, украинской кухней».