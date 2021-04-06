Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины в Латвии Александра Мищенко, сообщается в Facebook Посольства.
«Осторожно, фейки! По информации посольства, в связи с принципиальной позицией посла Украины в Латвии Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля, «Объединения украинских обществ Латвии», пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства путем компиляции и фальсификации высказываний посла с открытых источников, интервью и т.д.», - заявили в ведомстве.
В частности, для фальсификаций используются видеоматериалы 40-минутного интервью посла Мищенко для «Radio Baltkom» от 30 апреля 2019 года.
«Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует о антиукраинской сущности так называемой украинской организации «Объединение украинских обществ Латвии», которая на самом деле работает в интересах страны-агрессора России», - отмечают в посольстве.
В марте Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов «Объединение украинских обществ Латвии» за участие в акциях сторонников «русского мира», распространение антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и тому подобное.
ВКУ заявил, что «на основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУОЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию».
Это включает, в частности, «пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях, участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией «русского мир» распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является «фашистской хунтой», убивает детей; высказывания, дискредитирующие Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко».
Посол Мищенко публично поддержал решение ВКУ, заявив, что организация «скрывала свою антиукраинскую идеологию под вышиванками, украинскими песнями, танцами, украинской кухней».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время