Сегодня, 6 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое военных, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельского.

Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер.

Также недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.