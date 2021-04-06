Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия, сообщает пресс-служба НАБУ.
«Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия», – говорится в сообщении.
В то же время пресс-служба САП сообщила, что сегодня, 6 апреля, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП Офиса генерального прокурора разоблачены два адвокатов на просьбе предоставить и получении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
«Указанные средства должны быть переданы для вынесения решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева. Сейчас один из адвокатов задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.
В САП отметили, что первоочередные следственные действия продолжаются, в частности осуществляются неотложные обыски по месту жительства и в других помещениях, которыми пользуются указанные лица.
Решается вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщении о подозрении указанным лицам и избрании им меры пресечения.
По данным «Слидства.инфо», детективы НАБУ задержали брата скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова при попытке взять 100 тысяч долларов взятки.
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