также в разделеПроисшествия
На блокпосту в Сватово погиб полицейский 28
В поезде Константиновка-Киев произошла стрельба, привлекали спецназ 779
В Украине – более 13 тысяч больных COVID, 430 человек умерли 13
Боевики убили двух военных на Донбассе 16
На Луганщине осквернили памятник «Героям-добровольцам» 17
На границе с Беларусью покончил с собой солдат-срочник 15
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного 10
На Житомирщине полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП 25
На Львовщине взорвался снаряд времен Второй мировой войны, есть пострадавший 11
В Одессе водитель сбил трех человек на пешеходном переходе 18
Нацгвардия заблокировала рынок в Николаеве 38
На Донбассе боевики 10 раз обстреляли позиции ООС, есть погибший 14
В учебном центре «Десна» застрелился контрактник 137
В Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов 38
СБУ задержала главаря «ЛНР», причастного к убийству сотрудника спецслужбы 26
Оккупанты обстреляли из миномета Красногоровку и ранили местного жителя 37
Подозреваемого в убийстве студентки во Львове отправили под стражу 30
На территории завода в Харькове произошел взрыв, погиб человек 15

По факту стрельбы в вагоне поезда №126 Константиновка-Киев правоохранителями открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области для задержания правонарушителей в действие была введена специальная полицейская операция «Гром». В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сообщение о том, что неизвестные произвели выстрелы в купе поезда сообщением «Константиновка-Киев» поступило в Красноградский райотдел полиции 6 апреля около 2:00.

Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали.

Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД.

Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев.

В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги