По факту стрельбы в вагоне поезда №126 Константиновка-Киев правоохранителями открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области для задержания правонарушителей в действие была введена специальная полицейская операция «Гром». В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Сообщение о том, что неизвестные произвели выстрелы в купе поезда сообщением «Константиновка-Киев» поступило в Красноградский райотдел полиции 6 апреля около 2:00.

Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали.

Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД.

Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев.

В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.