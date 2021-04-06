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По состоянию на 6 апреля 2021 года в Украине зафиксировано 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализировано за прошедшие сутки 2545 человек; летальных случаев – 430; 10240 человек выздоровели. Провели за сутки 91 978 (в том числе методом ПЦР - 41512, методом ИФА - 21279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29187) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели - 1769164 лица; 1362379 человек выздоровели; летальных случаев - 35017; проведено ПЦР-тестов - 8397586.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1436), Киеве (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

12856 человек привито против COVID-19 за сутки, всего с начала прививочной кампании – 304 680.  
ForUm

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