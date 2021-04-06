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6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области погиб 34-летний инспектор батальона особого назначения «Миротворец» Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

«За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава. Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память», - говорится в сообщении.

О причинах гибели не сообщается.
ForUm

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