6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области погиб 34-летний инспектор батальона особого назначения «Миротворец» Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

«За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. В профессиональной деятельности строго придерживался законности. В отношениях с коллегами по работе был тактичным и внимательным, пользовался авторитетом и уважением у руководства и среди личного состава. Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память», - говорится в сообщении.

О причинах гибели не сообщается.