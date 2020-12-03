Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром».

В следующем 2021 году государственный концерн «Укроборонпром» трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления. Об этом заявил руководитель концерна Юрий Гусев.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.

Руководство Верховной Рады и представители фракций и групп парламента обсудили с послами стран G7 восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов.

Сотрудники Службы безопасности провели обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна.

В СБУ заявили, что обыски проходили в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины

В Офисе генерального прокурора заявляют, что генпрокурору Ирине Венедиктовой не нужно было согласовывать смену процессуальных руководителей по делу застройщика Максима Микитася.

Депутат от «УДАРа», советник мэра Киева Владимир Бондаренко избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета.

Представитель России в ООН Василий Небендзя публично назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины, заявили в Украинской делегации в ТКГ.

Украина и еще 33 страны-участницы ОБСЕ выступили с проектом министерского решения об установлении постоянного мониторинга миссией ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольному участку украинско-российской границы, однако Россия его заблокировала.

Высший совет правосудия рекомендует президенту Владимиру Зеленскому назначить судьей Печерского суда Киева Виктора Кицюка, который в 2014 году лишал прав активистов «Автомайдана» за поездку в Межигорье.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал компромиссный законопроект об ответственности за недостоверное декларирование.

Электроэнергия для населения должна подорожать, поскольку нынешний тариф, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) является крайне низкими. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с представителем так называемой «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

В Украине по состоянию на 3 декабря зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют исключительно принцип невмешательства в дела правоохранительных и антикоррупционных органов, подчеркивает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.