Представитель России в ООН Василий Небендзя публично назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины, заявили в Украинской делегации в ТКГ.

«Вчерашнее «мероприятие», которое устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», оказалось событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии», - отмечается в сообщении.

Несколько ярких признаков позволяют сделать определенные выводы относительно замысла этого события: 1. Событие свелось к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, по замыслу, похоже, должен был представлять собой «... украинскую сторону в диалоге с Донбассом», а представитель РФ в ООН В. Небензя пытался сыграть роль «... модератора дискуссии».

2. Прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛОУ «... референдум о статусе этих территорий с соблюдением всех международных требований». 3. Небензя утверждал, что нормандский саммит (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять «минский формат».

«Что он имел в виду под «Минским форматом», осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что «... нормандских встреч, возможно, больше не будет», - подчеркнули в ТКГ.

«И самое интересное, и даже сенсационное – Небензя заявил о «конфликте на Донбассе»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («это не внутренний конфликт в Украине, это – политический конфликт между РФ и Украиной»)», - сообщает украинская делегация.

Следовательно, украинская сторона делает выводы, что РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в нормандском формате некой «... дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик «ДНР» и «ЛНР»; б) РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдореферендума, в ходе которого должна быть «... определена воля народа Донбасса»; в дополнение - квалифицировать этот процесс как «... истинное выполнения Минских договоренностей».

Результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых «ЛНР» и «ДНР» (запрещенные в Украине террористические организации) в качестве «независимых республик» или угроза такого признания.

Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось.

«Руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата. Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами). Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества», - резюмировали в украинской делегации в ТКГ.