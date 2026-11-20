Підстав для хвилювання щодо продовольчої безпеки в Україні немає, навіть попри російські удари по підприємствах харчової промисловості. Водночас за найгіршого сценарію втрати виробництва можуть сягнути 4–5%, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За словами міністра, аграрний сектор і харчова промисловість займають значну частку в економіці країни. Тому російські атаки на відповідні підприємства можуть впливати на загальні показники виробництва. «Сьогодні ми можемо говорити, що при найбільш негативному, песимістичному сценарії падіння валового продукту дійсно може сягнути 4–5%, однак підстав для хвилювання щодо продовольчої безпеки немає», – зазначив Висоцький.

Міністр визнав, що через російські удари можливі тимчасові перебої з постачанням переробленої аграрної продукції до торговельних мереж. Зокрема, це може стосуватися соняшникової олії.

Водночас, за словами Висоцького, на внутрішньому ринку працює багато середніх виробників, які можуть забезпечувати постачання продукції. Крім того, існують альтернативні канали продажу. Тому навіть у разі тимчасових проблем на окремих підприємствах ринок має можливість компенсувати перебої за рахунок інших виробників.

Як повідомляло раніше ForUa, українські олійні заводи зупиняються один за одним на тлі загрози нових російських ударів.