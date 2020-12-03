Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал компромиссный законопроект об ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

В повестке дня заседания были президентский проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№4434) и депутатский проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации (№4441).

Как отметил в начале заседания председатель комитета, народный депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский, «сегодня основной консенсус все же остановился на том варианте, который не нравится всем, но является компромиссным для зала, возможно».

«О том, что умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений - от 4 тысяч прожиточных минимумов - наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности. Такой компромисс достигнут», - заявил он.

Во время обсуждения отмечалось, что уже завтра законопроект может быть рассмотрен в сессионном зале парламента. Кроме того, некоторые депутаты отмечали, что текста этого компромиссного законопроекта еще нет.

Монастырский отметил, что сегодня до 16:45 для депутатов открыта возможность поставить свою подпись под этим законопроектом для его представления.

Так, члены комитета поддержали решение «поддержать редакцию, подготовленную Комитетом, зарегистрировать ее и рекомендовать Верховной Раде включить указанный законопроект в повестку дня IV сессии, и поддержать законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления «за основу и в целом».

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

27 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации.