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За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 15 372 человека, что превышает число заболевших, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.  

«Эта цифра превышает количество заболевших – 14 496 – новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 декабря 2020», - написал он в Facebook.

За прошедшие сутки госпитализировано – 1739 человек; летальных случаев – 243; выздоровели – 15372 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 772760 человек; выздоровели – 384426; летальных случаев – 12960.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Напомним, за сутки 1 декабря в Украине заболел 13141 человек, выздоровели 13882.

 
ForUm

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