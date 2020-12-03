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Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис исповедуют исключительно принцип невмешательства в дела правоохранительных и антикоррупционных органов, подчеркивает советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

«И относительно своего окружения президент придерживается того же принципа: никакого кумовства в Офисе президента быть не может. Если НАБУ или любой другой правоохранительный, антикоррупционный орган докажет причастность кого-либо к преступлению, этот человек должен отвечать по закону. Никак иначе. президент не мешает любым расследованиям, не позволяет вмешиваться в расследования, влиять на какие-то процессы и поддержит любые прозрачные расследования, основанные на доказанных фактах», - сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

Подоляк указал, что Офис президента «категорически отказался от традиционной в прошлом кулуарной практики» влияния на деятельность правоохранительных органов.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что для президента Зеленского справедливость, прозрачность и честность правоохранительных органов - это приоритет при реформировании системы управления.

Подоляк заявил, что якобы «факты», предоставленные некоторыми представителями медиа, о совещании у главы государства ради «защиты» кого-то из Офиса президента, являются абсолютной выдумкой, у которой нет никакого обоснования, а также, по его мнению, неприемлемы с точки зрения закона и морали.

Напомним, НАБУ расследует дело касается возможной причастности замглавы ОП Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

По данным бюро, вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, сообщили в НАБУ.

Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова в причастности к краху «Укрбуда».
ForUm

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