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Депутат от «УДАРа», советник мэра Киева Владимир Бондаренко избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, сообщает пресс-служба Кличко.

По регламенту голосованин происходило тайно. Поддержали кандидатуру Бондаренко 114 депутатов.

«Это большая честь для меня и одновременно большая ответственность. Хочу поблагодарить всех депутатов. И обещаю быть помощником каждому из вас. И буду обеспечивать эффективную и комфортную работу Киевского городского совета», - сказал Бондаренко.

«Я предложил кандидатуру Владимира Бондаренко, которого знаю много лет. Он - человек компетентный и эффективный. И я убежден, что Владимир будет добросовестно выполнять свои обязанности и делать все, чтобы Киевсовет работал слаженно и в интересах киевлян», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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