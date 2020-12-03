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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела встречу с представителем так называемой «ДНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой. Об этом сообщается в Facebook омбудсмена.

«Во время встречи в результате наших переговоров, которые продолжались более двух лет, было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины», - сообщила Денисова, отметив, что дело уже передано представителю апелляционного суда Донецкой области.

Также стороны обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств в отношении 133 человек.

«Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Востоке страны и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы», - сообщила омбудсмен.

 

Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы.

Однако это можно будет реализовать после окончания пандемии.

Кроме того, был поднят вопрос о продолжении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области.

«Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса. Надеюсь, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы!» - резюмировала Денисова.
ForUm

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