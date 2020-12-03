Сегодня, 3 декабря, сотрудники Службы безопасности проводят обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Отмечается, что обыски связан с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева.
«Укроборонпром и Укрспецэкспорт обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме», – сказано в сообщении.
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