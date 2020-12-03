Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ №532/2020 от 3 декабря опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», - говорится в тексте документа.

Как сообщал ForUm, Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря 2020 года Кабмин согласовал проект указа о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

«Укроборонпром» с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна был назначен Игорь Фоменко.