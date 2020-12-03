Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.
Соответствующий указ № 535/2020 Глава государства подписал третьего декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил председателю Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности. Справка. Сергей Гамалий родился 1979 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году – Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер). С 2005 по 2007 год Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (г. Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.
Напомним, 24 ноября Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.
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