Руководство Верховной Рады и представители фракций и групп парламента обсудили с послами стран G7 восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Во время встречи было отмечено, что в парламенте есть согласие о необходимости как можно быстрее возобновить эффективную деятельность антикоррупционных органов и работу системы е-декларирования, в частности возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Также было отмечено, что создана рабочая группа, которая работает над решением трех ключевых вопросов: восстановление ответственности за недостоверное декларирование; создание действительно эффективных механизмов работы антикоррупционных органов, а также сбалансирования условий деятельности органов власти, в частности Конституционного суда Украины.

Во время встречи обсудили необходимость быстрого принятия соответствующего решения.

«Сейчас идет работа над единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента. Поиск компромиссного решения поможет быстрее восстановить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде Украины», - подчеркнули в парламенте.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.