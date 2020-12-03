Украина и еще 33 страны-участницы ОБСЕ выступили с проектом министерского решения об установлении постоянного мониторинга миссией ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольному участку украинско-российской границы, однако Россия его заблокировала.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении во время 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает Укринформ.

В своем выступлении глава МИД Украины обратил внимание на то, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают фиксировать современные российские системы вооружения, а БПЛА миссии продолжают выявлять переход военных грузовиков через границу из России на суверенную территорию Украины.

«Мы благодарим 33 страны-участницы, которые присоединились к нам и стали соавторами проекта министерского решения относительно постоянного мониторинга ОБСЕ районов, прилегающих к неподконтрольному участку украинско-российской границы», - отметил он.

По словам министра, установление такого постоянного мониторинга, что предусмотрено подписанным Россией Минским протоколом, «могло бы стать еще одной практической реакцией ОБСЕ на продолжающийся конфликт».

«Блокирование этого решения со стороны одной страны - Российской Федерации - в очередной раз продемонстрировало нежелание Москвы уважать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, придерживаться принципов ОБСЕ и уважать границы в Европе», - заявил Кулеба.

В четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится с помощью видеоконференции.

Участие в главном событии Албанского председательства принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украину представляет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

Ожидается, что тема российской агрессии против Украины станет одной из главных тем встречи.