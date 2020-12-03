В Офисе генерального прокурора заявляют, что генпрокурору Ирине Венедиктовой не нужно было согласовывать смену процессуальных руководителей по делу застройщика Максима Микитася, сообщает пресс-служба ОГП.

Отмечается, что 1 декабря генеральным прокурором в соответствии с требованиями ст. 36, 37 УПК Украины, была изменена группа прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства, в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется детективами НАБУ.

«В связи с тем, что дело приняло резонансный статус, с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, генеральным прокурором действительно было принято решение о включении генерального прокурора в состав группы. Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров, были включены и.о. руководителя САП Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань», – подчеркнули в НАБУ.

В то же время, в ОГП подчеркнули, что такие действия генерального прокурора в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не нуждались никаких согласований ни с одним лицом или органом досудебного расследования.

«При этом, обращаем внимание общественности и Национального антикоррупционного бюро Украины, что изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом. Более того, исключительно по результатам изучения материалов уголовного производства, с соблюдением требований УПК и установленных процессуальных сроков, генеральным прокурором было составлено и подписано сообщение о подозрении действующему народному депутату, как вероятному участнику преступной группы, что получает неправомерную выгоду за использование возложенных на него законных полномочий и обязанностей народного депутата Украины. В дальнейшем, по поручению генерального прокурора, 17 сентября 2020 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры было сообщено о подозрении народному депутату Украины», – заявили в ОГП.

«Невозможно проигнорировать и тот факт, что детективами НАБУ вместо того, чтобы предоставить все имеющиеся материалы генеральному прокурору для их изучения, в нарушение требований действующего законодательства были разглашены видео негласных следственных розыскных действий с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов и необоснованного обвинения в прикрытии вероятных фигурантов уголовного производства, что является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях. Подчеркиваем, что оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов была бы грубым нарушением основных конституционных принципов», – говорится в сообщении.

«Подобные упреки Национального антикоррупционного бюро Украины в адрес Офиса генерального прокурора возможно расценить исключительно как попытку публичной дискредитации, как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижение уровня доверия к ним до критически низкого путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями. Кроме того, искажение Национальным антикоррупционным бюро реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использование СМИ в целях давления на генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений, что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности», – подчеркнули в ОГП.

Напомним, 2 декабря в НАБУ заявили, что вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.