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Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины провела следственные действия в служебных помещениях ДК «Укрспецэкспорт», ГК «Укроборонпром» и одной из иностранных структур в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК «Укрспецэкспорт», а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около 100 млн долларов США», – сказано в сообщении.

Напомним, 3 декабря сотрудники Службы безопасности провели обыски в помещениях Укроборонпрома и компании Укрспецэкспорт, которая является участником концерна.

 
ForUm

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