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В следующем 2021 году государственный концерн «Укроборонпром» трансформируют в холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления.

Об этом заявил руководитель концерна Юрий Гусев на пресс-конференции, передает Украинская правда.

«Планируется, что в следующем году «Укроборонпром» прекратит свое существование.

Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, чтобы обеспечить избежание каких-либо коррупционных или иных рисков», - сказал он.

По словам Гусева, вместо концерна создадут два крупных холдинга.

В частности, холдинг «Оборонительные системы Украины» в который войдут холдинги, которые будут заниматься, авиаремонтом, бронетехникой, высокоточным вооружением, боеприпасами, радарными и морскими системами.

Также планируется создать аэрокосмический холдинг, который будет заниматься аэрокосмическим строительством, аэрокосмическими компонентами, космическими системами.

Он отметил, что создание нового холдинга предполагает также формирование наблюдательного совета.

При этом Гусев заявил, что это лишь предварительная концепция, которая требует обсуждения, рассмотрения и утверждения.

Глава концерна добавил, что президент Владимир Зеленский дал ему поручение, чтобы «Укроборонпром» в том виде, который создавался еще Саламатин, прекратил свое существование и была введена корпоративная культура управления.

Первые решения по реализации реформы концерна ожидаются в следующие 6 месяцев.

Гусев добавил, что со времени назначения с 3 декабря еще не был на новом рабочем месте. По кадровым решениям он заявил, что будут рассматривать работу каждого работника.

Напомним, 3 декабря президент Владимир Зеленский назначил Гусева генеральным директором государственного концерна «Укроборонпром».

В прошлом году бывший глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус также говорил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.

Сейчас «Укроборонпром» насчитывает 116 предприятий.
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