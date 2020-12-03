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Электроэнергия для населения должна подорожать, поскольку нынешний тариф, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) является крайне низкими.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко, сообщает «Урядовий кур’єр».

Он отметил, что, скорее всего, подорожания следует ожидать в первой половине 2021 года.

По его мнению, государственные производители электроэнергии - «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» - должны поставлять населению дешевую электрическую энергию. А это очень мешает установлению рыночных правил, по которым работает весь цивилизованный мир.

«Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем такое: предприятия платят больше, люди - меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства у промышленных предприятий», - отмечает Бойко.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене. 
ForUm

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