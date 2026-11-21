У нейтральних водах Фінської затоки два безпілотники атакували вантажне судно, яке прямувало до Калінінграда.
Про це повідомив губернатор Ленінґрадської області Алєксандр Дрозденко.
За його словами, інцидент стався приблизно за 5 кілометрів від кордону РФ. Наразі триває евакуація екіпажу, наслідки уточнюють.
Прикордонна охорона Фінляндії заявила, що у східній частині Фінської затоки горить російське вантажне судно. Пошкоджений корабель дрейфує з міжнародної морської зони до територіальних вод Фінляндії.
Там зазначили, що ситуація не загрожує безпеці інших суден.
«Прикордонна служба керує морськими рятувальними операціями та готується до можливого запобігання екологічним збиткам у зоні відповідальності Фінляндії», — додали прикордонники.Автор: Богдан Моримух