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Около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частных прудов местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

В настоящее время установлены личности погибших: это – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших – трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.

На месте стрельбы правоохранители изъяли 5 единиц оружия.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. в Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 47 человек.

При этом мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице начать внедрение второго этапа ослабления карантинных ограничений с 23 мая. В Киеве увеличилось количество больных пневмонией – только за последнюю неделю были госпитализированы 167 человек.

По состоянию на 22 мая 11 областей Украины и Киев не готовы к переходу ко 2 этапу снятия карантинных ограничений. В Киевской области пока не будут ослаблять карантин.

Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Старогнатовка с беспилотного летательного аппарата сбросили выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

В Украине с 1 июня будет возобновлена ​​работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве».

Министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что сезонные работники из-за восточного рубежа, которые решат приехать в Польшу, смогут начать работать сразу, без необходимости пребывания в 14-дневном карантине.

Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ продемонстрировала копии российских паспортов так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которых Россия пригласила к участию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, сообщили журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».
ForUm

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