У Черкасах виявили 26 випадків туберкульозу, 23 з яких — серед дітей, які відвідують 10 закладів освіти. У місті тривають протиепідемічні заходи, однак повністю припиняти очне навчання наразі не планують, повідомив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними фахівців, випадки захворювання реєструють із 22 жовтня. Усі хворі отримують необхідне лікування.

У центрі зазначили, що розуміють занепокоєння батьків, однак наразі не бачать підстав для загального призупинення очного навчання в закладах освіти, де виявили хворих на туберкульоз.

Водночас епідемічна ситуація перебуває під постійним контролем. Подальші рішення щодо протиепідемічних заходів ухвалюватимуть залежно від результатів оцінки ризиків.

Медики наголошують, що перебування в одному навчальному закладі з людиною, хворою на туберкульоз, не означає автоматичного інфікування. Навіть зараження туберкульозною паличкою не завжди призводить до розвитку захворювання.

Що потрібно знати батькам

Якщо дитину віднесли до кола контактних осіб, їй обов'язково потрібно пройти рекомендоване медичне обстеження, навіть за відсутності скарг.

Особливу увагу варто звернути на такі симптоми:

тривалий кашель;

підвищена температура;

слабкість;

нічна пітливість;

втрата ваги;

інші незрозумілі симптоми.

За їх появи батькам радять звернутися до сімейного лікаря або педіатра.

У центрі також закликали не проводити обстеження та профілактичне лікування дітей самостійно. Якщо батьки не отримували повідомлення про контакт дитини з хворим, але занепокоєні її здоров'ям, варто проконсультуватися з лікарем.

Медики закликають користуватися офіційною інформацією та не поширювати персональні дані дітей і їхніх родин.

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