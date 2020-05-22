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Сегодня, 22 мая, российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Старогнатовка с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь.

Такие коварные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются.
ForUm

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