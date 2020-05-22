Полиция завершила расследование в отношении подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сказал адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Тарас Безпалый в комментарии Украинской правде.

«Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования».

В деле трое подозреваемых: музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

По состоянию на 16:15 адвокат отметил, что входит в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемого, Яны Дугар, также подтвердил, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Кроме того, 22 мая не состоялось судебное заседание по мере пресечения Кузьменко. Защита просила отменить ее арест, однако суд перенесли на 27 мая. Причина – не явились прокуроры, не доставили подозреваемую, не обеспечили связь с ней.

Напомним, 21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц».

Журналисты-расследователи «Слидство.инфо» сообщали, что, по их данным, следователи получили приказ «сверху» – завершить расследование – и в ближайшее время должны это сделать.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства,

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.