Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 21 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет. А также 23 человека от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.