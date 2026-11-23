Ним виявився контрактник із Краматорська, який самовільно залишив військову частину і на замовлення рф коригував обстріли прифронтового міста, повідомляє СБУ.

Для наведення ударів по райцентру фігурант прибував на місця ворожих «прильотів» і робив вигляд, що розбирає завали пошкоджених будівель.



Насправді під виглядом волонтера дезертир фіксував на камеру наслідки російських атак і «звітував» про це спецслужбістам країни-агресора.



Але така конспірація йому не допомогла. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.



У поле зору рашистів чоловік потрапив, коли публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з пошкодженнями українських об’єктів.



Крім коригування повторних ударів, інформатор додатково обходив вулиці міста, щоб виявити і «злити» ворогу пункти зосередження особового складу і техніки Сил оборони.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації його дій за статтею державна зрада.

Фото: СБУ.