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На месте стрельбы в Новоселице Житомирской области правоохранители изъяли 5 единиц оружия, одно ружье принадлежит арендатору ставка, сообщила пресс-служба полиции.

«Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Среди изъятого оружия – охотничье ружье, из которого стрелял арендатор пруда», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частного пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.

Предварительно установлено, что все восемь мужчин приехали к пруду на отдых в ночь с 20 на 21 мая. С арендатором они были знакомы раньше и поддерживали приятельские отношения.

«Конфликт возник после употребления алкоголя между тремя мужчинами: один из них – арендатор, двое – отдыхающие. В ходе конфликта подозреваемый убил двух мужчин, с которыми выпивал, потом пошел к другому домику, где находились еще шесть гостей. Там от его выстрелов погибли пять человек. Одному участнику удалось убежать, откуда он и сообщил о происшествии полицейским», - сообщает полиция.

В настоящее время установлены личности погибших: это – добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29-ти до 50-ти лет. Среди погибших – трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, находившихся на выходных днях после возвращения из ООС.

По данным СМИ, в результате стрельбы погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.
ForUm

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