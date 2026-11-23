Art Ukraine Gallery відзначає 10-літній ювілей із експозицією шедеврів світового мистецтва та проєктом «Епоха постмодернізму»

Проект буде відкрито для відвідувачів:

26.11.2026 - 27.02.2027

VIP-відкриття за персональними запрошеннями та за акредитацією для ЗМІ відбудеться 25 листопада 2026 року

17:30 — прес-тур із засновницею та кураторкою Art Ukraine Gallery Наталією Заболотною

19:00 — закритий передпоказ і ювілейне відкриття

Київ, Дніпровський узвіз, 1

Для преси: artukrainegallery8@gmail.com · +380 93 796 88 88

Скульптури Огюста Родена, роботи Пабло Пікассо, Амедео Модільяні та Жака Ліпшиця — поруч із творами провідних представників української арт-сцени.

До свого десятиліття Art Ukraine Gallery готує одну з найвинятковіших експозицій у власній історії.

Ювілейний вечір об’єднає закритий передпоказ колекції шедеврі світового мистецтва, представить ТОП-10 імен українського мистецтва, відбудеться розіграш благодійної лотереї з цінними призами та оголошення результатів зібраних відвідувачами галереї донатів на допомогу пораненим дітям і родинам та вручення подарунків постраждали внаслідок війни родинам.

Світові майстри та українське мистецтво

Ювілейна експозиція стане подарунком публіці та поціновувачам мистецтва: можливістю побачити в одному просторі твори світових майстрів і українських сучасників, простежити перегуки ідей, діалог поколінь та становлення власної художньої мови.

Центральний український проєкт — «Епоха постмодернізму» — звертається до творчого прориву на межі 1980–1990-х років і його впливу на мистецтво сьогодні. Хто з митців зберіг визначальний вплив упродовж останнього десятиліття? Чиї роботи формують новітню українську історію попри понад десятиліття війни?

Галерея представить власний, свідомо суб’єктивний ТОП-10 українського сучасного мистецтва — окремо в живописі, скульптурі та серед нових імен. Це кураторський погляд на авторів, які визначають мистецьке сьогодення, і тих, хто вже формує його майбутнє.

Виставка підсумовує десять років роботи Art Ukraine Gallery та окреслює наступний етап її розвитку — через масштаб колекції, співпрацю з митцями й відкриття українського мистецтва новим аудиторіям.

Ювілейний вечір і благодійна програма

Першими експозицію побачать спеціально запрошені гості закритого передпоказу 25 листопада. Журналістів, фотографів і знімальні групи запрошують на прес-тур із Наталією Заболотною о 17:30 та офіційне відкриття о 19:00.

Особливим акцентом вечора стане благодійна програма. Галерея представить результати допомоги дітям і родинам, які постраждали внаслідок війни. Частину благодійних сюрпризів організатори розкриють безпосередньо на відкритті.

Соціальна місія залишається частиною щоденної роботи Art Ukraine Gallery. Спільно з Фондом гуманітарного розвитку України галерея продовжує підтримувати дітей, які постраждали внаслідок війни.

Кожен відвідувач виставки зможе за бажанням зробити добровільну пожертву на допомогу пораненим дітям через QR-код Фонду.

Десять років Art Ukraine Gallery

Art Ukraine Gallery відкрилася в листопаді 2016 року. Її засновниця — культурна та громадська діячка, президентка Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна, яка раніше очолювала Український дім і НКММК «Мистецький арсенал».

У 2012 році вона заснувала та провела Першу Київську міжнародну бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012. З її ім’ям пов’язані започаткування й розвиток Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» та ART KYIV contemporary, «Великого скульптурного салону» та інших масштабних культурних проєктів.

Галерея продовжила роботу з українським сучасним мистецтвом, розпочату в журналі Art Ukraine, заснованому 2007 року. Першу виставкову програму відкрила «Віртуальна міфологія» Степана Рябченка. Серед проєктів десятиліття — «Сон Гуллівера» Арсена Савадова, «Галантна доба Просвітництва» Олександра Ройтбурда, «Рай-Музей» - створений з тріумвіратом 3х знакових митців: Олега Тістола, Миколи Маценка та Романа Мініна, «Хліб війни» Ігоря Гайдая, «Неформатна краса» Василя Корчового та «Деперсоналізація» Віктора Сидоренка та ін.

На початку повномасштабного вторгнення, у квітні 2023 року галерея запрацювала в благодійному форматі, а навесні 2026-го відкрила новий простір на Дніпрових кручах, в історичному центрі столиці, масштабною виставкою «Мій Едем» - скульптурних форм і графіки Олександра Сухоліта.

«Десять років тому розлука з Мистецьким Арсеналом далася мені настільки важко, що я мусила щось створити, аби не зруйнуватися вщент. Аби вижити.

Галерея ніколи не була апофеозом моєї творчої діяльності. Та коли я її створила, вона стала однією з найзнаковіших мистецьких інституцій країни.

Я пишаюся тим, що працюю з визначними українськими митцями різних поколінь і напрямків. Пишаюся, що багатьом із них свого часу - коли очолювала Український дім і Арсенал, допомогла дістатися мистецьких вершин. За кожним таким ім’ям для мене — особиста історія, спільна робота, довіра й сміливість творити.

Радію, що сьогодні простір, який я десять років тому створювала як прихисток для власної душі, стогодні став місцем зцілення та духовного затишку для тисяч чуттєвих до мистецтва сердець.

Я бачу, як світлішають обличчя наших відвідувачів. Як серед творів українських митців вони знаходять щось дуже особисте: відповідь на власні запити, розраду, опору. Вони тут видихають: плачуть і сміються, насичують погляд кольором, повертають собі оптимізм і віру в життя.

Сьогодні Art Ukraine Gallery — це більше, ніж мистецтво, більше, ніж галерея. Це місце, яке дарує наснагу вижити й жити далі.

А неймовірної краси краєвид із наших панорамних вікон — на Дніпро та кручі, на наші святині та культурну спадщину — ще більше загострює усвідомлення того, за що ми воюємо. Нашу земля, культуру, віру, за мирне майбутнє наших дітей — усе це ми боронимо. Усе це не можливо віддати на поталу ворогові», — зазначає засновниця Art Ukraine Gallery, президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

Art Ukraine Gallery розташована на Печерських пагорбах, поруч із Мистецьким Арсеналом і Парком Слави. З панорамних вікон відкривається фантастично красивий краєвид на Дніпро, Києво-Печерську лавру та церкву Спаса на Берестові. Природне світло змінює сприйняття живопису й скульптур упродовж дня, а після огляду експозиції гості можуть залишитися в ресторані-галереї «Мій Едем» та насолодитися смачною кавою чи романтичною вечерею.

Інформація для відвідувачів

Виставка відкрита для широкого загалу:

26 листопада 2026 — 27 лютого 2027 року включно

Щодня, 09:00–20:00

Київ, Дніпровський узвіз, 1

Вартість відвідування:

Повний квиток — 300 грн.

Для інших пільгових категорій — 100 грн.

Для дітей до 18 років і військовослужбовців — вхід безкоштовно.

Для гостей, які забронювали столик у ресторані-галереї «Мій Едем» - нульова вартість квитка із можливістю оглянути експозицію.

Контакти для преси:

artukrainegallery8@gmail.com · +380 93 796 88 88

Наталія Заболтна зі скульптурою «Мислитель»

Огюст Роден.