У Димері на Київщині завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару реактивним дроном по п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок атаки загинули 11 людей, серед них — 11-річна дівчинка, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За його словами, рятувальники шукали людей під завалами понад добу. Роботи проводили обережно, регулярно оголошуючи хвилини тиші, щоб почути можливі сигнали від постраждалих. Кілька разів виникала загроза повторного російського удару.

Під час розбору завалів вдалося врятувати двох людей. 22 листопада рятувальники дістали зруйнованого будинку семирічного хлопчика, а вночі — 79-річну жінку, яка провела під уламками майже добу, але залишалася при свідомості.

Наразі п'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу. Вигівський уточнив, що особи двох загиблих ще встановлюють експерти.

Для ліквідації наслідків атаки фахівці ДСНС вивезли з місця удару понад дві тисячі тонн будівельного сміття. Також демонтували найбільш небезпечні конструкції пошкодженої будівлі.

Рятувальна операція тривала понад добу в умовах загрози повторних атак. Унаслідок російського удару загинули 11 людей.

Як повідомляло раніше ForUa, у Димері зросла кількість жертв російської атаки.