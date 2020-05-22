В Киевской области пока не будут ослаблять карантин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В администрации отметили, что согласно постановлению Кабинета Министров от 20 мая, решение об ослаблении карантина принимают с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе одновременно трех признаков, среди которых – инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Данный показатель должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.

При этом, по данным ОГА, на сегодняшний день инцидентность на Киевщине составляет 13,9 человека на 100 тыс. населения. «Так как один из необходимых факторов (а именно - инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении.

«Одновременно сообщаем, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно. В случае ее улучшения, решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий будет принято немедленно», – подчеркнули в ОГА.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров принял решение, которым вводит адаптивный карантин до 22 июня, в то же время с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мер.

В рамках этого этапа ослабления планируется запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного транспорта. Власти разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), работу гостиниц, кроме хостелов. При этом работа ресторанов и бассейнов в отелях будет оставаться под запретом.

Также будет предоставлена ​​возможность проведения служб в храмах из расчета один человек на 10 кв. м.

А с 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также работу метрополитена в тех местах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.