По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине зафиксировано 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В общем заболели 1434 ребенка и 3907 медиков.

За сутки зафиксировано 442 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 824 случая;

Волынская область - 740 случаев;

Днепропетровская область - 859 случаев;

Донецкая область - 141 случай;

Житомирская область - 607 случаев;

Закарпатская область - 1003 случая;

Запорожская область - 401 случай;

Ивано-Франковская область - 1268 случаев;

Кировоградская область - 460 случаев;

Киев - 2522 случая;

Киевская область - 1344 случая;

Львовская область - 1240 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 277 случаев;

Одесская область - 814 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ривненская область - 1323 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1105 случаев;

Харьковская область - 866 случаев;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 299 случаев;

Черновицкая область - 2905 случаев;

Черкасская область - 383 случая;

Черниговская область - 119 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человека, из них 248 детей и 717 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В общем 6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработникп, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, за 20 мая в Украине было лабораторно подтверждено 476 новых случаев коронавируса.