Сегодня, 22 мая, около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частных прудов местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook рассказал подробности происшествия.

«На берегу пруда, неподалеку от села Новоселица Попельнянский района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора пруда, гражданина 3 1962 года рождения», – написал он.

По словам Геращенко, после распития спиртных напитков 6-ро отдыхавший легли спать в стоящем на берегу пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором пруда.

«Около часа ночи арендатор пруда, профессиональный охотник С., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ». Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», – сообщил он.

Геращенко отметил, что подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

«Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет. Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых», – подчеркнул он.