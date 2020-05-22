Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В Офисе президент заявили, что закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Закон, который подписал глава государства, имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предусмотрены документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.

Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию олнайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде. Реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

В то же время ранее в Европейской бизнес-ассоциации заявили, что данный закон содержит много противоречивых норм.

Президент также обратился в Кабинет Министров с рядом предложений, в частности по определению четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний в связи с подписанием данного закона.

В письме на имя премьер-министра Дениса Шыгаля глава государства предложил совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести в Верховную Раду законодательные инициативы с целью внедрения прозрачных и детализированных механизмов реализации положений об ограничениях, введенных для предотвращения уклонения от налогообложения; определения четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также предоставления налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения (с учетом ограничительных мер, связанных с распространением в мире COVID-19). Также, по мнению президента, должен быть уменьшен размер штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Кроме того, правительство должно обеспечить защиту данных и информации, полученных органами контроля по отчетности резидентов Украины по доходам, в частности, полученных из источников за пределами Украины, а также данных, получаемых от компетентных органов иностранных государств в соответствии с законом. Должен быть рассмотрен вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное разглашение таких данных и информации.

Глава государства обратился в Кабинет Министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании. Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии. Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца 2020 года.

Напомним, данный закон №1210 Рада приняла 16 января.

В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 «налоговым террором».

Также против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т. ч. Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и множество прочих.