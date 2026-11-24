Президент України Володимир Зеленський найчастіше згадується українцями серед моральних авторитетів. Водночас майже половина опитаних вважає, що таких авторитетів у країні взагалі немає.

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування «Цінності українців під час війни», проведеного Інститутом соціології Національної академії наук України та Ініціативною групою «Першого грудня».

Згідно з дослідженням, 45,7% респондентів переконані, що в Україні взагалі немає моральних авторитетів. Ще 53,2% вважають, що такі люди є, однак більшість із них не в усьому заслуговують на згоду та підтримку. Беззаперечно довіряють своїм моральним авторитетам лише 5,9% опитаних.

Серед тих, хто назвав конкретні імена або категорії людей, найчастіше згадували представників чинної влади (33,6%), військових (28,4%) та близьких людей (13,5%).

Найчастіше українці називали:

1. Володимира Зеленського — президента України.

2. Родину, друзів і колег.

3. Валерія Залужного — колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії.

4. ЗСУ та військових загалом.

5. Петра Порошенка — народного депутата від «Європейської солідарності».

Дослідження проводили методом телефонних інтерв'ю (CATI) з 25 вересня до 12 жовтня. Опитали 1204 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Вибірку формували випадковим відбором мобільних номерів. Теоретична похибка з урахуванням дизайн-ефекту 1,1 не перевищує 3% за довірчої ймовірності 95%.

Як повідомляло раніше ForUa, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) очолила рейтинг довіри громадян серед українських інституцій. Їй довіряють 96% опитаних.