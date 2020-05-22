Среди погибших в результате стрельбы возле водоема в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области оказались бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

По данным надзорного ведомства, между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек.

По предварительной информации, среди них - бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

На место происшествия выезжали прокурор Житомирской области Олег Васильев, заместитель прокурора области Виталий Мякишев и руководство Коростышевской местной прокуратуры, а также руководство ГУ Нацполиции в области.

Сейчас охотничье ружье изъято, владелец водоема задержан в порядке ст. 208 УПК.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

По данным портала Dетектив-Info, в результате стрельбы, которую устроил 58-летний арендатор пруда, погибли бойцы батальона имени Кульчицкого Владислав Мамаченко и Андрей Москалец, военнослужащий Гостомельской воинской части НГУ Виталий Вульчин, еще двое военных с позывными Фин и Скандер, а также волонтер Роман Ханенко и сотрудник Национального авиационного университета Александр Белоус.

Еще одному их товарищу, также работающему в НАУ, удалось сбежать и сообщить о произошедшем в полицию.

В то же время жена подозреваемого заявила, что причиной его агрессии стали упреки военных по поводу того, что его дети не пошли защищать Украину, сообщает 20minut.ua.

«Там, где выпивается водка — всегда конфликт. Мой муж — человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», — рассказала она.

Напомним, 22 мая около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области у частныого пруда 58-летний ​местный житель в ходе конфликта из охотничьего ружья застрелил семь человек.