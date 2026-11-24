Сполучені Штати закликають Україну та Росію припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру й ланцюги постачання продовольства. Також Вашингтон наполягає на відновленні безпечного судноплавства в Чорному морі. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами дипломата, удари по енергетичних об'єктах, цивільних портах і комерційних суднах створюють загрози для глобальної продовольчої безпеки. Вони наражають на небезпеку цивільних, обмежують свободу судноплавства та скорочують експорт сільськогосподарської продукції.

Негреа зазначив, що внаслідок атак у Чорному морі на дно опиняються зерно, добрива та інші продовольчі вантажі, а моряки з різних країн гинуть або зазнають поранень. Водночас українські аграрії стикаються з перешкодами під час експорту своєї продукції.

«Ми вкотре закликаємо Росію та Україну припинити атаки на всю енергетичну інфраструктуру та ланцюги постачання продовольства. Комерційне судноплавство має здійснюватися безпечно й без перешкод», — наголосив представник США.

Він також підкреслив, що місця розподілу американської гуманітарної продовольчої допомоги Україні не повинні ставати цілями атак. На думку дипломата, найкращий спосіб захистити постачання продовольства через Чорне море — завершити війну.

Негреа повідомив, що Вашингтон у взаємодії з Києвом та європейськими партнерами працює над чотирма напрямами майбутнього врегулювання:

- надійні гарантії безпеки для України від нової російської агресії;

- перспектива вступу України до Європейського Союзу;

- комплексний план повоєнного економічного відновлення за участю європейських партнерів, Світового банку та інших організацій;

- конкретні домовленості щодо механізмів безпеки після укладення мирної угоди.

За словами дипломата, США розраховують продовжити роботу на основі переговорів в Абу-Дабі. Вашингтон планує координувати подальші зусилля з Україною, Росією, представниками європейських країн, НАТО та Європейського Союзу.

Як повідомляло раніше ForUa, у Пентагоні заявили, що удари України по тилу РФ не наближають завершення війни.