У Гданську 21 листопада на території порту спалахнула пожежа на звалищі металолому.

Ввечері 22 листопада пожежники та портові робітники все ще розгрібали лопатами великі обсяги металолому, а техніка підіймала нові ділянки купи, повідомляє Onet.

Станом на ранок 23 листопада гасіння пожежі триває, але через характер та обсяг горючого матеріалу операція складна і займе час.

У зв’язку з цим мешканців міста закликають закрити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі.

"Тривають роботи з ліквідації пожежі металолому в порту Гданська. Закрийте вікна та двері. Якщо можливо, залишайтеся вдома. Не наближайтеся до місця події", – закликало Управління цивільного захисту.

Фото: Onet.