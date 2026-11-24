В Україні у вівторок, 24 листопада, буде хмарно, майже в усіх областях прогнозується сніг, місцями пориви вітру до 20 м/с, вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 5-10° морозу. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Уночі в південних, східних та більшості центральних областей помірні дощ та мокрий сніг, в Полтавській, Харківській та Сумській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг; вдень в Україні, крім південних областей, невеликий, в Карпатському регіоні помірний сніг", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних, східних, південних, вдень і в західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на південному сході, вдень і на півдні країни 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві та області 24 листопада пройде невеликий сніг, на Київщині вночі місцями. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла; на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.